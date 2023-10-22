الأهلي يستعيد متولي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وانتظم متولي في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك محمود متولي في التدريبات التي اشتملت على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء في إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.