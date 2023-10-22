غداً.. استكمال مُحاكمة مُتهم في "حرق كنيسة كفر حكيم"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"، وستُخصص الجلسة للمُرافعة.

اقرأ أيضاً: انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ





كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.