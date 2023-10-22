عاجل
الصحة العالمية: مساعدات غزة مجرد قطرة.. والاحتلال يستخدم أسلحة محرمة
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. استكمال مُحاكمة مُتهم في "حرق كنيسة كفر حكيم"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"، وستُخصص الجلسة للمُرافعة.

اقرأ أيضاً: انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ


 

txt

تأجيل مُحاكمة طبيب مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية

txt

قرار في محاكمة متهمين ببيع طفلة رضيعة عبر فيسبوك

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

مواد متعلقة

تأجيل مُحاكمة طبيب مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية

قرار في محاكمة متهمين ببيع طفلة رضيعة عبر فيسبوك

قرار جديد في محاكمة متهمي خلية الجوكر

أحكام رادعة لمُتهمي التعدي واستعراض القوة في 15 مايو

غداً..مُحاكمة مُتهمي "خلية الجوكر"

انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع وآخرين في "تمويل الإرهاب"

تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في "خلية التجمع"
الجريدة الورقية