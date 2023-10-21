السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ

بوابة الوفد الإلكترونية

دب الخلاف بين زوجين حتى وصل لنقطة النزاع القصوى، وبدلاً من أن يلجأ الطرفان للحلول الأكثر رقياً سطرت الدماء النهاية الحزينة التي تركت للجميع شعوراً بالمرارة. 

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طعنة نافذة في الصدر تُنهي حياة رجل على يد طليقتها

التطور الأبرز في القصة حدث خلال الأيام القليلة الماضية حينما قضت المحكمة المُختصة بإدانة السيدة أليكسيس ستولمان -41 سنة بتهمة إنهاء الحياة من الدرجة الأولى بعد أن طعنت زوجها السابق حتى فارق الحياة.

وبدأت القصة بتوجه السيدة لمحل عمل طليقها الراجل إدوارد يوم 20 يوليو 2022، وبدأ النزاع بخلافٍ لفظي أتبعه صراع جسدي، ونشب ذلك كله بسبب نزاع حول حضانة طفلهما.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المجني عليه تعرض لطعنة نافذة في الصدر، وعثرت السلطات على سيارة المُتهمة المُدانة في مسرح الجريمة، وكان السكين الذي تلطخ بالدماء في حقيبتها.

وأشار التقرير إلى أن من المُتوقع أن يتم تحديد مدة عقوبة المُتهمة في يناير المُقبل بعد أن أثبتت المحكمة الجُرم في حقها. 

وبحسب التقارير المحلية فإن السلطات شكت في الأمر وظنت في البداية أن حادث الوفاة طبيعي، ولكن تلك الفرضية تم استبعادها بعد اكتشاف إصابات المجني عليه الذي كان يعمل في هيئة إلينوي للطرق والمواصلات. 

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