قرار في محاكمة متهمين ببيع طفلة رضيعة عبر فيسبوك

أجلت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، مُحاكمة مُتهمين بالإتجار بالبشر وبيع طفلة رضيعة لجلسة 25 أكتوبر.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبري، وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أيمن .ح وهدى.م أنهما في أغسطس 2022 بدائرة قسم أول الشيخ زايد خطفا بالتحيل طفلة حديثة الولادة إذ استغلا عُسر وعوز والدتها وعدم وجود مُعيل لها وابنائها، فعرضا عليها تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحُسن رعايتها.

وما أن تحصلا عليها حتى أنبئوها بوفاتها ليقترفا جريمتهما، فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها وذلك على النحو المُبيت بالتحقيقات.

وأسندت النيابة أيضاً للمُتهمين قيامهما بالتعامل بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر، إذا وبعد ارتكابهما الجريمة محل الوصف السابق مُستغلين حالة الضعف والحاجة لدى والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي فعرضا عليها تبني الصغيرة.

وبعد أن حدث لهما ما أرادا قاموا بعرض الطفلة حديثة الولادة للبيع عبر حسابٍ على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قاصدين الحصول على مبلغ مالي مقابل الطفلة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.