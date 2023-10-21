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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق بفندق مهجور بالزمالك

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل فى الطابق الثالث عشر لفندق مهجور بمنطقة الزمالك، دون وقوع إصابات.

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نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق نشب في أحد طوابق فندق مهجورمنطقة الزمالك، دون وقوع إصابات.

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل فندق مهجور فى الزمالك.

  دفَّ رجال الحماية المدنية  بـ 5 سيارات إطفاء الى المكان الحريق ووتمت السيطرة على النيران وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق وتجري عمليات التبريد. 

 

 يكثف رجال المباحث، بجهودهم لكشف ملابسات الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 للحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

 

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

 

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

- عدم ترك الدفايات ليلًا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

 

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

 

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. 

 

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

 

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعًا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

 

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

 

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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