مصرع 3 أطفال في حريق منزلهم بالفيوم

لقي 3 أطفال بالفيوم مصرعهم، في حريق شب بمنزل أسرتهم بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثث الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد التوحيد، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وتبين مصرع 3 أطفال في الحريق، وتم نقل الجثث الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما اصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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