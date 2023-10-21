اندلاع حريق شقة سكنية بالعمرانية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شقة سكنية بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعدما تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، وعلى افور اتجهت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم فرض كرودن أمني لمحاصرة الحريق ومنع إمتداده للوحدات المجاورة، وبالفعل تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات مادية تذكر.

ومن جانبة إستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في ذلك الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتمهيد لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.