213.1 مليار جنيه قيم تداولات السندات والأذون

9.5 مليون ورقة حجم التداولات

حققت الأسهم خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضى قيم تداولات بلغت 20.7 مليار جنيه، بحجم تداولات 4.1 مليار ورقة مالية من خلال 575 ألف عملية، فيما بلغت قيم تداولات السندات والأذون 213.1 مليار جنيه، بحجم تداولات 9.5 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 1.201 عملية.

كما سجلت صناديق المؤشرات قيم تداولات مليون جنيه، من خلال حجم تداولات 41 ألف ورقة مالية بعدد عمليات 312 عملية.

كما حققت الأسهم المقيدة فى مؤشر «إي جى أكس 30» قيم تداولات بلغت 15 مليار جنيه، عبر حجم تداولات بلغت 1.4 مليار ورقة مالية، وبعدد عمليات 307.2 ألف عملية.