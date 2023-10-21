عاجل
د. وجدي زين الدين يشيد بمظاهرات أمس: إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها المؤامرات
السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

9.5 مليون ورقة حجم التداولات

213.1 مليار جنيه قيم تداولات السندات والأذون

البورصة
البورصة

حققت الأسهم خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضى قيم تداولات بلغت 20.7 مليار جنيه، بحجم تداولات 4.1 مليار ورقة مالية من خلال 575 ألف عملية، فيما بلغت قيم تداولات السندات والأذون 213.1 مليار جنيه، بحجم تداولات 9.5 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 1.201 عملية.

كما سجلت صناديق المؤشرات قيم تداولات مليون جنيه، من خلال حجم تداولات 41 ألف ورقة مالية بعدد عمليات 312 عملية.

كما حققت الأسهم المقيدة فى مؤشر «إي جى أكس 30» قيم تداولات بلغت 15 مليار جنيه، عبر حجم تداولات بلغت 1.4 مليار ورقة مالية، وبعدد عمليات 307.2 ألف عملية.

 

الجريدة الورقية