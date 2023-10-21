مركز المديرين يقدم 79 برنامجاً تدريبياً خلال 9 أشهر

1344 متدرباً مستفيداً

انتهى مركز المديرين المصرى الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية من تقديم نحو ٧٩ برنامجًا تدريبيًا، وذلك خلال ٩ أشهر، وذلك لتحقيق استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية محور الارتقاء بكفاءة المهنيين.

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولى المركز التابع للهيئة لاستعراض الخطة التدريبية للمركز الذى يعد إحدى الأذرع التدريبية للهيئة والمركز الرائد فى مصر والمنطقة العربية والمعنى منذ إنشائه عام 2003 بنشر الوعى حول أفضل التطبيقات للحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

يقوم المركز فى هذا الصدد بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقديم برامج التدريب والاستشارات وإعداد البحوث الموجهة التى تساعد أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح فى كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.

قدم المركز منذ يناير 2023 إلى سبتمبر 2023 عدد 79 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 1344 من العاملين بالشركات العاملة فى مجال سوق رأس المال والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك قيادات البنوك والشركات المهتمة بمجالات التدريب التى يقدمها المعهد، وذلك فى إطار استكمال أهداف استراتيجية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة فى مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لمساعدة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة على زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.