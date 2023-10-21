مصطفى شلبي يهز شباك سموحة بهدف أول مميز للزمالك

أحرز مصطفى شلبي الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك سموحة خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

سجل مصطفى شلبي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من عمر جابر، يضربها “شلبي” على الطائر في مرمى سموحة.



تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.