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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعبو الزمالك يتضامنون مع فلسطين (شاهد)

شيكابالا
شيكابالا

حرص لاعبو فريق الزمالك على إرتداء الشال الخاص بدولة فلسطين فور وصولهم ستاد القاهرة لمواجهة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

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شعار فلسطين يزين غرفة ملابس الزمالك قبل لقاء سموحة

ووصلت حافلة الزمالك ستاد القاهرة منذ لحظات قليلة لمواجهة سموحة بالجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل، حيث أرتدى اللاعبين والجهاز الفني الشال الخاص بفلسطين دعمًا للأشقاء.

في الإطار نفسه ارتدى اللاعبين قميصا خاصًا لفلسطين أثناء عملية الاحماء قبل بداية المباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم.
 

تشكيل الزمالك:

 

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

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