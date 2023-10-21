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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يُرسل تهنئة لمجلس الزمالك الجديد بعد الفوز بالانتخابات

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بإرسال برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يهنئه خلالها على ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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وتمنى مجلس إدارة الأهلي التوفيق لمجلس الزمالك الجديد لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين الأندية الجماهيرية.

مجلس إدارة الزمالك الجديد

يضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

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