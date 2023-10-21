التعادل يحسم مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري في الدوري

حسم التعادل مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





أحرز حسام أشرف لاعب بلدية المحلة الهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالي في الدقيقة 39، وقبل نهاية الشوط سجل بنجامين بيرنارد بواتينج هدف تقليص الفارق للاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلدية بهدفين لهدف.



وفي الدقيقة 81 أحرز إسلام أبو سليمة هدف التعادل لصالح فريق المصري البورسعيدي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.



رفع بلدية المحلة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، فيما أرتفع رصيد الاتحاد السكندري خمس نقاط أيضًا خلف البلدية.

