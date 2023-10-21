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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري في الدوري

بلدية المحلة والاتحاد
بلدية المحلة والاتحاد

حسم التعادل مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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أحرز حسام أشرف لاعب بلدية المحلة الهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالي في الدقيقة 39، وقبل نهاية الشوط سجل بنجامين بيرنارد بواتينج هدف تقليص الفارق للاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلدية بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة 81 أحرز إسلام أبو سليمة هدف التعادل لصالح فريق المصري البورسعيدي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.

رفع بلدية المحلة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، فيما أرتفع رصيد الاتحاد السكندري خمس نقاط أيضًا خلف البلدية.
 

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