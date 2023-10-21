طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة
أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لـ الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلدية المحلية ، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-
في حراسة المرمى: المهدي سليمان
في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة- هشام صلاح
في الوسط: خالد الغندور- ناصر ناصر- بنجامين بواتنج- عمرو صالح
في الهجوم: أحمد عادل- رجب عمران
موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة
ومن المقرر أن تبدأ مباراة الاتحاد السكمدري أمام بلدية المحلة، اليوم السبت، في تمام الربابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الخامية بتوقيت أبوظبي.
ترتيب الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري المصري
ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد الذي يأتي عشرا.