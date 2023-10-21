طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لـ الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلدية المحلية ، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة- هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ناصر ناصر- بنجامين بواتنج- عمرو صالح

في الهجوم: أحمد عادل- رجب عمران

موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الاتحاد السكمدري أمام بلدية المحلة، اليوم السبت، في تمام الربابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الخامية بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري المصري

ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد الذي يأتي عشرا.