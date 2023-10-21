السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة

طارق العشري مدرب
طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لـ الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلدية المحلية ، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري.

 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة- هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ناصر ناصر- بنجامين بواتنج- عمرو صالح

في الهجوم: أحمد عادل- رجب عمران

 

موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الاتحاد السكمدري أمام بلدية المحلة، اليوم السبت، في تمام الربابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الخامية بتوقيت أبوظبي.

 

ترتيب الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري المصري

 

ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد الذي يأتي عشرا.

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