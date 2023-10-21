أحمد عبدالرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة أمام الأتحاد السكندري

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأتحاد السكندري في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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تشكيل بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري..

في حراسة المرمى: محمود ماهر

في خط الدفاع: أحمد رضا- محمد رجب- نور الزموري- حسام حسن

في خط الوسط: يوسف حسن- عبد الرحمن اللاهوني- محمد أشرف

في خط الهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة"- حسام أشرف- فيفور أكيم

ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز العاشر.