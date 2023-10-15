بلدية المحلة: الأهلي والزمالك مهتمين بضم لاعبنا اكيم

قال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة أن وكلاء لاعبين تحدثوا مع مسئولي النادي بشأن اللاعب فيبو أكيم وإمكانية رحيله عن الفريق في انتقالات يناير المقبلة.

أضاف علوي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "تعاقدنا مع اللاعب أكيم من ناديه النيجيري في العام الماضي وخلال انتقالات يناير تلقى عرضا وانتقل أكيم لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم وأصبح لاعبا حرا".

وتابع "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني يعلم قدرات أكيم جيدا ووافق على رحيله في البداية من أجل منحه الفرصة مع الاستفادة المادية للنادي، وفي بداية الموسم تعاقدنا معه لمدة ٣ سنوات بداية الموسم الحالي" .

وكلاء لاعبين تحدثوا معنا

وواصل: "هناك وكلاء لاعبين تحدثوا معي عن وجود اهتمام من جانب الأهلي والزمالك بضم أكيم ولكن لا توجد عروض رسمية".

وأضاف علوي "قد يكون هناك تواصل رسمي حدث مع رئيس النادي ولكن لم يحدث هذا معي، كما أن نادي زد لم يتطرق بعد مباراته معنا للحديث عن إمكانية ضم اللاعب".

