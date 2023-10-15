الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بلدية المحلة: الأهلي والزمالك مهتمين بضم لاعبنا اكيم

بلدية المحلة
بلدية المحلة

قال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة أن وكلاء لاعبين تحدثوا مع مسئولي النادي بشأن اللاعب فيبو أكيم وإمكانية رحيله عن الفريق في انتقالات يناير المقبلة.

txt

بلدية المحلة تتعادل إيجابيًا أمام زد في الدوري الممتاز

txt

الدوري المصري.. زد يتقدم على بلدية المحلة في شوط مهرجان أهداف

txt

تشكيل بلدية المحلة المتوقع لمواجهة زد بالدوري اليوم

txt

تشكيل زد المتوقع لمواجهة بلدية المحلة بالدوري اليوم

أضاف علوي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "تعاقدنا مع اللاعب أكيم من ناديه النيجيري في العام الماضي وخلال انتقالات يناير تلقى عرضا وانتقل أكيم لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم وأصبح لاعبا حرا".

وتابع "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني يعلم قدرات أكيم  جيدا ووافق على رحيله في البداية من أجل منحه الفرصة مع الاستفادة المادية للنادي، وفي بداية الموسم تعاقدنا معه لمدة ٣ سنوات بداية الموسم الحالي" .

وكلاء لاعبين تحدثوا معنا

وواصل: "هناك وكلاء لاعبين تحدثوا معي عن وجود اهتمام من جانب الأهلي والزمالك بضم أكيم  ولكن لا توجد عروض رسمية".

وأضاف علوي "قد يكون هناك تواصل رسمي حدث مع رئيس النادي ولكن لم يحدث هذا معي، كما أن نادي زد لم يتطرق بعد مباراته معنا للحديث عن إمكانية ضم اللاعب".
 

مواد متعلقة

بلدية المحلة تتعادل إيجابيًا أمام زد في الدوري الممتاز

الدوري المصري.. زد يتقدم على بلدية المحلة في شوط مهرجان أهداف

تشكيل بلدية المحلة المتوقع لمواجهة زد بالدوري اليوم

تشكيل زد المتوقع لمواجهة بلدية المحلة بالدوري اليوم

بلدية المحلة في صدام مع زد اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

أهلي 2009 يواجه بلدية المحلة في بطولة الجمهورية.. اليوم

سموحة يفوز على بلدية المحلة في الدوري

سموحة يضيف الثاني في شباك بلدية المحلة من ركلة جزاء
الجريدة الورقية