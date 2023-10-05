بلدية المحلة تتعادل إيجابيًا أمام زد في الدوري الممتاز

انتهت أحداث مباراة زد وبلدية المحلة بنتيجة 3 ـ 3، فى المباراة المثيرة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الثالث ببطولة الدوري المصري.

أهداف المباراة..

بداية اللقاء باستحواذ بلدية المحلة وتهديد مرمى على لطفى حارس زد فى أكثر من هجمة، لتشهد الدقائق الأولى تسجيل بلدية المحلة الهدف الأول فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب فافور أكيم، وتعادل زد فى الدقيقة 13 عن طريق مصطفى عبد الرؤؤوف( زيكو).

وتمكن اللاعب زيكو الهدف الثاني لفريق زد فى الدقيقة 24، قبل ان يتعادل بلدية المحلة فى الدقيقه 26 عن طريق حسام أشرف، ولكن شادى حسين لاعب زد له رأى أخر وأحرز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 44 لينتهى مارثونم الشوط الاول بنتيجة 3 ـ 2.

وفى الشوط الثاني استطاع بلدية المحلة في إدراك التعادل عن طريق اللاعب عبد الرحمن سمانة من ضربة جزاء فى الدقيقة 62 ، ليتبادل الفريقين بعد ذلك الهجمات لكن دون الترجمة الى أهداف ليكتفي كلا منهما بنقطة واحدة من اللقاء.

ولعب زد بتشكيل كالتالى:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: محمود صابر - عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

بينما لعب بلدية المحلة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: أحمد العش - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن

خط الوسط: يوسف حسن - إسلام مرزوق - ماجد هاني - عبد الرحمن سمانة

خط الهجوم: فبيو حكيم - حسام أشرف.