الجامعة العربية: هناك تخوفات كبرى من الانجراف إلى صراع ديني بالمنطقة (شاهد)

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه من الضروري فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية وتمرير إمدادات الماء والغذاء والطاقة لأهل غزة ، والجامعة العربية ترفض كافة أنواع العنف ضد المدنيين ونستنكر بشدة التقارير التي تشبه البعض بالبربارية.

وأعرب "أبوالغيط" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، عن رفضه لجميع أنواع العنف والاستهداف ضد المدنيين، واستنكاره الشديد التصريحات التي تصف البعض بالبربرية و شعوبًا أخرى بالتحضر.

وأكمل أن هناك خشية كبرى لدينا من الانجراف إلى صراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية، لافتا إلى أن التسوية وحدها هي التي سوف تجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل دوامات الكراهية والعنف".

وواصل أبوالغيط أن الجامعة ترفض استهداف المدنيين دون تمييز، متابعا :"ينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين متوازيين وهو وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة".

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.