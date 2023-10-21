أبوالغيط: إسرائيل تشن حربًا مسعورة على غزة (فيديو)

طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء والوقود إلى جميع سكان القطاع.

وقال "أبوالغيط" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إن هناك حربًا إسرائيلية مسعورة على غزة متابعًا: "وأود أن أوجز كلمتي فيما يلي، وينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لوقف إطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي ضد الأهالي.

وأكد أنه من الضروري فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية وتمرير إمدادات الماء والغذاء والطاقة لأهل القطاع، والجامعة العربية ترفض كافة أنواع العنف ضد المدنيين ونستنكر بشدة التقارير التي تشبه البعض بالبربارية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.