قمة القاهرة للسلام.. الأهداف التي تحملها في أعقاب حرب غزة (تفاصيل)

بدأت اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أعمال "قمة القاهرة للسلام" 2023، التي نُظمت استجابة لدعوة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للتوصل إلى إجماع دولي على المبادئ الدولية لإنقاذ قطاع غزة من خطط الاحتلال الإسرائيلي المُدمّرة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، في محاولة لإنقاذ المنطقة من النفق المُظلم.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب والباحث السياسي، "جمال رائف"، في تصريحات صحفية، عن الأهداف التي تحملها قمة القاهرة للسلام، المُقرر عقدها، اليوم السبت، في مصر، لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وصرح رائف، في تصريحات صحفية، بأن هذه القمة تأتي في إطار مسار عمل سياسي ودبلوماسي مهم في ظل تعطل مسارات عمل أخرى دولية، مُضيفًا: "تابعنا جميعا خلال الأيام القليلة الماضية كيف أن مجلس الأمن مثلًا لم يستطع أن يُصدر قرارات لها علاقة بوقف التصعيد أو وقف إطلاق النار، وبالتالي كان لا بُد أن يكون هناك تفكيرا آخر في ما يتعلق بمسارات عمل تستطيع أن تحشد الرأي العام الدولي والإقليمي للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار".

وعن أهداف قمة القاهرة للسلام، أشار رائف إلى أن القمة تسعى إلى تحقيق أهداف مُحددة، تشمل: خفض التصعيد أو وقف إطلاق النار، وإجماع على فكرة رفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء، وفتح مسار إنساني مُستدام في ما يتعلق بنقل المساعدات من مصر إلى قطاع غزة، وإحياء مسار السلام مُجددًا والتأكيد على الثوابت المُتعلقة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وتأتي قمة "مصر الدولية للسلام"، بعد إلغاء القمة الرباعية،التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم إلغاء القمة على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف، وباعتبار أن "القمة لن تكون قادرة على أخذ قرار وقف الحرب"، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

كما تأتي القمة من مُنطلق الاهتمام والدور المصري الدائم في إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة في توسيع رقعتها، وما ينجم عن ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضًا المزيد من الضحايا من المدنيين.

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل مجازره الوحشية ضد المدنيين في غزة

تستمر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المُقاومة الفلسطينية التابعة لـ "حركة حماس" ضد جيش الاحتلال، في السابع من أكتوبر، لليوم الـ12 على التوالي، وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها الوحشية، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالاً ونساءً وشيوخًا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلًا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى "الأهلي المعمداني" بمدينة غزة.

وتصر إسرائيل على مُواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريح حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

أمير قطر يصل مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

وصل أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، إلى مصر، للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام المُقرر عقدها اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، في أنباء عاجلة.