تفاصيل أنشطة الأقباط بكنيسة مارجرجس بحلوان

تواصل كنيسة مارجرجس الروماني، التابعة لمطرانية حلوان وتوابعها، غدًا الاحد، فعاليات والانشطة الروحية للأقباط الأرثوذكس في بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

تفاصيل الأنشطة الأسبوعية بكنيسة مارجرجس في حلوان



يستغرق اللقاء لمدة ساعتين متواصلتين، يتخللهما إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك