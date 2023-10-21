السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل أنشطة الأقباط بكنيسة مارجرجس بحلوان

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تواصل كنيسة مارجرجس الروماني، التابعة لمطرانية حلوان وتوابعها، غدًا الاحد، فعاليات والانشطة الروحية  للأقباط الأرثوذكس في بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

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الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

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"الحسيني" بالقدس يكشف لـ"الوفد" أضرار كنيسة برفيريوس في غزة بعد تعرضها للقصف

تفاصيل الأنشطة الأسبوعية بكنيسة مارجرجس في حلوان
 

يستغرق  اللقاء لمدة ساعتين متواصلتين، يتخللهما إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك

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