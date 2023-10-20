"الحسيني" بالقدس يكشف لـ"الوفد" أضرار كنيسة برفيريوس في غزة بعد تعرضها للقصف

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كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، وحامل الختم المقدس، عن تطورات الأوضاع بكنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة، التابعة للروم الأرثوذكس، بعد تعرضها للقصف أمس الخميس، من قِبل الإحتلال الإسرائيلي، وانهيار المبنى قائلًا: "الوضع كارثي".

وأكد أمين مفتاح كنيسة القيامة، في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أنه لم يتم الإخطار أو التنبيه المسبق قبل قصف الكنيسة، وأنها حتى الساعة لا توجد معلومات نهائية بشأن الأوضاع بسبب انقطاع الاتصال مع المطران والآباء الرهبان بسبب هدم المبني.

وأضاف أن البحث لا يزال جاريًا عن الجرحى والشهداء تحت الركام، بعدما انهار المبني بالكامل على رؤوس الأبرياء الذين كانوا يحتمون بداخله.

واستطرد: "هناك العشرات من الشهداء والعشرات من الجرحي حتى الأن"، و لا يزال الوضع الطبي غير معلن حتى الآن".

وأرسل "الحسيني" لـ"الوفد" عددًا من الصور التي تعكس قدر الخسارة لائحة تضم أسماء الشهداء المعلن عنها في صباح اليوم بشكل رسمي.