حسين السيد .. صاحب القفاز الذهبي والأكثر تتويجًا بالبطولات الأفريقية

أسفر الماراثون الانتخابي بنادي الزمالك لدورة 2023 ـ 2027، عن فوز القائمة المرحدة بالكامل، بعد تصويت ساحق من قبل الأعضاء ليكون حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفا لمرتضى منصور.

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وكانت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك أقيمت أمس الجمعة داخل جدران القلعة البيضاء وبدأ تصويت الأعضاء من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً.

وتستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية ” خلال التقرير معلومات عن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ..

حسين السيد من مواليد 1 يناير 1964، ويعد من أبرز حراس مرمي نادي الزمالك في فترة الثمانينيات، توج مع الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري موسمين متتالين 1992-1991 و 1993-1992، كما حقق لقب كأس مصر موسم 1999-1998.

على صعيد البطولات الأفريقية توج مع الأبيض بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري موسم 1993-1992 و 1996-1995، لقب كأس السوبر الأفريقي موسم 1994-1993 و 1997-1996 ، لقب البطولة الأفروآسيوية للأندية موسم 1998-1997.

وبعد اعتزاله تولي حسين السيد مدير الكرة بنادي الزمالك موسم 2017 .

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

ـ حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك بعدد أصوات (١٥٢٢٩)

ـ هشام نصر نائب الرئيس بعدد أصوات ( ٩٤٨٠)

ـ حسام المندوة أمين الصندوق بعدد أصوات ( ١٢٤٣١)

- عضوية فوق السن

ـ أحمد سليمان بعدد أصوات (١٥٤٣٣)

ـ حسين السيد بعدد أصوات (١٠٦٢٨)

ـ عمرو ادهم بعدد أصوات ( ١٠٧٧٢)

ـ هاني شكري بعدد أصوات (١٢٠١١)

ـ هاني بيرزي بعدد أصوات (١٢٨٧٢)

ـ محمد طارق بعدد أصوات (١٠٧٤١ )

- عضوية تحت السن

ـ نيرة الأحمر بعدد أصوات (١٤٢٠٢)

ـ أحمد خالد بعدد أصوات (١٣٦١٧)

ـ رامي نصوحي بعدد أصوات (١١٠٣٩)