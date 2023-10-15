حسين السيد: إمام عاشور جدد معنا.. ولو كنت موجود لما غادر

أكد حسين السيد، عضو اللجنة الثلاثية التي كانت تدير الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق والأهلي الحالي، قام بتجديد تعاقده مع النادي خلال فترة تواجده.

وشدد على أنه لو موجود أثناء رحيل إمام عاشور لما كان سيجعله يغادر الزمالك مهما كانت الإغراءات من الفريق الذي يريد ضمه.

تصريحات حسين السيد

تحدث حسين السيد في تصريحات تلفزيونية، فقال: "نجحنا في التجديد لمحمود حمدي الونش وكان أسهل لاعب في التفاوض رغم أنه كان يملك عرضًا من الخليج بثلاثة ملايين دولار وتم تقديره بالشكل الذي يليق به".

وأكمل: "كما نجحنا في التجديد لـ إمام عاشور، لكن الكارثة أنه لم يتم توثيق العقد مع المجلس".

وأضاف : "حال كنت موجود أثناء عرضه الاحترافي، كنت لن أسمح له بالمغادرة من الأساس مهما كانت الإغراءات".

واردف حسين السيد تصريحاته: "عند عودة إمام عاشور من الاحتراف، كان الزمالك قد دخل في مفاوضات لضمه، لكن الموقف كان واضحًا أنه لا توجد أموال، لذلك لم يستطع التعاقد معه".

واستطرد: "نجحنا في تجديد عقد أحمد سيد زيزو لمدة ثلاثة سنوات، كما وضعنا الشرط الجزائي بعد السنة الثانية وهو أمر طبيعي في أي عقد، والفترة المقبلة في حال نجاحنا في الانتخابات ستكون أصعب خاصة أنها ستكون إلزامية لمدة 4 سنوات".

وتابع: "لقد واجهنا صعوبة كبيرة في التفاوض مع أحمد سيد زيزو ووالده، لكنني احترمت والده بسبب وقوفه بجوار نجله وهو أمر طبيعي".

وأتم حارس الزمالك السابق: "من يستطع تجديد عقد زيزو، بالتأكيد سينجح في تجديد عقد أي لاعب آخر، وأحمد فتوح سيتم العمل على تجديد عقده بكل تأكيد".