حسين السيد: أوسوريو مستمر مع الزمالك ونسعى لضم صفقات جديدة

أكد حسين السيد، المرشح على منصب العضوية في نادي الزمالك ضمن القائمة الموحدة، أن أوسوريو مستمر في منصبه وهناك رغبة لتلبية احتياجاته بضم صفقات جديدة مؤثرة.

وقال حسين السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج الماتش، عبر قناة صدى البلد: "أوسوريو مستمر مع الزمالك ولا يمكن محاسبة المدير الفني دون تلبية احتياجاته بالصفقات الجديدة. على الأقل حتى يناير المقبل".

أضاف: "سنحدد المراكز التي يحتاجها الفريق قبل انتقالات يناير وسنجلس مع المدير الفني لمعرفة احتياجاته، حتى لو طلب ضم طارق حامد سنسعى لذلك".

وأكد: "فتوح من أبناء الزمالك وسيتم تقديره الفترة المقبلة بطريقة مناسبة لإقناعه بالتجديد".

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.