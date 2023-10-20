كانت تهتف بقوة.. سائحة تصف إسرائيل بالإرهاب وتطالب بإيقاف دعم أمريكا لها "فيديو"

بمظاهرات الأقصر لدعم فلسطين..

شهدت المظاهرات الحاشدة بميدان ابو الحجاج الأقصري، اليوم الجمعة، انضمام سائحة أجنبية للمظاهرة، وسط ترديدها هتافات باللغة العربية مع المتظاهرين؛ دعمًا منها للقضية الفلسطينية، وأهالي قطاع غزة، ضد المحتل لإسرائيلي الغاصب.

الوفد أجرت لقاءً مع السائحة أدريانا، وهي أرمينية الجنسية وتقيم بدولة أمريكا، والتي انتقدت قتل الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين، معبرة عن استيائها مما يحدث من جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وطالبت السائحة الأرمينية بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل حتى لا تتمادى في جرائمها الإرهابية ضد الفلسطينيين

وأشارت إلى أنها تشعر بالأسف وتعي شعور الفلسطينيين؛ نظرًا للاستيلاء على أرضهم وهو ذات الشيء سبق وحدث مع أرمينيا عند مقتل أرمن على يد الأذربيجان حسب قولها.

وأضافت: يجب ان توقف إسرائيل إرهابها الآن، وغير مقبول الدعم الأمريكي لإسرائيل لتنفيذ جرائمها في الشعب الفلسطيني

وفي لفتة طريفة أشارت أدريانا إلى أنها تزور مصر للمرة الرابعة، قائلة: أنا شربت من النيل، لذلك أكرر زياراتي لمصر.