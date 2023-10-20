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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة في الأزهر لدعم فلسطين

مظاهرات الجامع الأزهر
مظاهرات الجامع الأزهر

شهدت ساحات الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة تضامنًا مع أهالي غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي ممنهج من جيش الاحتلال، مما سفر عن سقوط العدد من الضحايا وهدم المنازل. 

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وهتف المتظاهرون الذين يحملون أعلام فلسطين.. بالروح والدم نفديك يا أقصى.. وتسقط تسقط إسرائيل.. وفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية.. والله أكبر الله أكبر. 

وخرج المصلون إلى صحن الجامع الأزهر، رجالا ونساء، يرددون الهتافات ويرفعون علم فلسطين، دعما منهم لصمود الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقود حربا ضد الأبرياء في الداخل الفلسطيني.

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