مصر والقضية الفلسطينية.. جهود حثيثة تدعم إنهاء الصراع

مصر والقضية الفلسطينية، عقود من السعي الدؤوب من قبل الدولة في إحلال السلام في فلسطين، بشكل يدعم الحصول على كافة الحقوق المسلوبة من قبل الاحتلال، ولم تتاون الدولة لحظة في بذل كافة الجهود المضنية التي من شأنها إحداث نوع من الاستقرار مستندةً على قدرتها الشاملة مع جميع الأطراف الفاعلة دوائر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رافضةً بشكلٍ قاطعٍ محاولات الاحتلال في القيام بهجمات دموية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يدافع في الأساس عن الأرض والعرض.

جهود مصر لحقن الدماء في فلسطين

ومنذ تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، السبت 7 أكتوبر 2023 وتنتهج الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، طريق يدعم توقف شلالات الدماء التي تُراق من الشعب الفلسطيني، وهو ما يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأنها تضطلع بمسئوليتها ولن تترك شعب فلسطين وحده، في ظل الظروف الحالكة التي يمر بها، لاسيما في ظل وجود مباركة ودعم منقطع النظير من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، والتي أرسلت قطع بحرية ومسيرات ومقاتلات، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية، لتشكل أدوات ردع لأي تدخلات من أطراف أخرى في الصراع.. وهي رسالة شديدة الخطورة وتكشف التحيز الواضح للاحتلال الإسرائيلي.

الحرب في غزة

موقف مصر من القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل مرة تدخل فلسطين في مواجهة مع الاحتلال، يؤكد موقف مصر الثابت في القضية الفلسطينية، ويوجه الكثير من الرسائل لم يعي، والتي تتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما حذر الرئيس مؤخرًا من تهجير الفلسطينيين من أرضهم والبحث عن وطن بديل لهم من أجل إنهاء القضية الفلسطينية والتخلص من حل الدولتين وترك أرض فلسطين كاملة لإسرائيل.

الرئيس السيسي ورئيس دولة فلسطين محمود عباس

الرئيس السيسي يطالب بإقامة دولة فلسطينية

وفي خطاب شديد اللهجة، كشف الرئيس السيسي للعالم أجمع وبشكل قاطع أن الحل في حل الدولتين، وهو ما يعني أن مخططات الاحتلال ذهبت في مهب الريح، حيث أكد الرئيس بأن هذه الأفكار التي تسعى إليها إسرائيل ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة وحالة من عدم الاستقرار ليس فقط بالشرق الأوسط بل ستمتد إلى الغرب الذي يتبع سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الفلسطيني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اتصالات مصرية مكثفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ومع إعلان الدولة المصرية، رؤيتها وموقفها للقضية الفلسطينية، على جانب آخر هناك اتصالات مكثفة مع طرفي الصراع، وجهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بمستوطنات غلاف غزة، وهو ما يرمي إلى الحرص من قبل الدولة على احتواء الوضع بفلسطين.

الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وبدأت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة، من جانب تهدئة الصراع الدموي ومن جانب آخر، تقديم المساعدات سواء طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة، وإيجاد حل للأزمة إخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع والجلوس على مائدة المفاوضات، وبغية غلق كافة الطرق التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحسم الرئيس السيسي الشائعات التي ترددت حول وجود نية لاستقبال الفلسطينيين القادمين والفارين من قطاع غزة جراء الاعتداءات المتواصلة على القطاع، مؤكدًا أن مصر لا ولن تتأخر عن مساعدة الفلسطينيين لكن خروجهم من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا.

الرئيس السيسي

جهود مصر في تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين

وفي إطار الحرص على تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين، يستقبل مطار العريش بشمال سيناء الشحنات التي تتبرع بها الدول لصالح أهالى غزة فى مستهل جسر دولي لنقل المساعدات تباعا، باعتبار أن مصر الجهة الوحيدة التي توفر ممرًا لإيصال تلك المساعدات، عن طريق معبر رفح كما دعت الدولة المصرية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

جهود مصر في تقديم المساعدات للاشقاء في فلسطين

حجم المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين

ووفقًا للهلال الأحمر المصري، وفي استجابة واضحة لدعوة مصر للدول التي تساهم في مساعدة الفلسطينيين في تلك الظروف، بلغ حجم المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين، حوالي 2.138.5 طن، كما بلغت حجم المساعدات الصادرة عن مصر 2000 طن، بينما الأردن أرسلت 12 طنًا، وتركيا 68 طنًا، والإمارات 12 طنًا، وتونس 11.5 طن، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية الأشقاء الفلسطينين بـ 24 طنًا، وكذلك أرسل برنامج الأغذية العالمي واليونسيف 11 طنًا، وهو الواقع الذي يؤكد دور مصر المحوري في إيصال المساعدات، وكذا دعم الدول سالفة الذكر.

المساعدات الدولية المقدمة للفلسطنيين

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

وفي خضم الصراع الدائر بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، وحرصًا من مصر على وقف الصراع بما يدعم السلام بين الأطراف طرفي النزاع، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي، لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وبتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وجهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائليلي

وفي إطار الاتصالات التي يجريها العالم أجمع مع مصر، لبحث حلول عاجلة تدعم وقف الحرب الدائرة في الداخل الفلسطيني، بحث الرئيس السيسي خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وقد اتفقا الرئيسين على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.