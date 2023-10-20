الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-10-2023

الريال السعودى
الريال السعودى

استقرت أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 20 أكتوبر2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

txt

رئيس الوزراء البريطاني يتوجه لمصر لبحث الوضع في إسرائيل وغزة

txt

النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادي الزمالك للألعاب الرياضية

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

الذهب يسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 20 -10-2023

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-10-2023

انخفاض جماعي لأسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الخميس
الجريدة الورقية