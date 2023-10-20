رئيس الوزراء البريطاني يتوجه لمصر لبحث الوضع في إسرائيل وغزة

يتوجه ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إلى مصر، اليوم الجمعة، في زيارة عاجلة، لبحث الوضع الراهن في إسرائيل وقطاع غزة، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأميركيين للوقوف صفًا واحدًا خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا، مؤكدا أن قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الدواء والماء والغذاء.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس بالضفة الغربية.

وأكدت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل، سقوط شهداء في قصف إسرائيلي بالقرب من كنيسة في حي الزيتون جنوبي غزة.