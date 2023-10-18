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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق عبدالعزيز: أفوض الرئيس السيسي في اتخاذ مايراه مناسبا لحماية الأمن القومي

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ

وجه النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ رسالة إلي الرئيس السيسي، باننا لن نقول لك كما قالت اليهود لسيدنا موسي" اذهب انت وربك فقاتلا وانا هاهنا قاعدون " ولكن ياسيادة الرئيس اذهب انت وربك فقاتلا وانا معك مقاتلون في خندق واحد جنورد للوطن .

جريمه مكتمله الاركان

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه الطارئة التي دعي لها المجلس اليوم ، بان ماتقوم به اسرائيل جريمه مكتمله الاركان تخضع هذه الافعال الي ما اوردته المادة من الميثاق التاسيسي للمحكمه الجنائيه الدوليه واتفاقيه روما واتفاقيه جنيف لسنه 1949 كل هذه الافعال المشينه وما ارتكب امس كان من اكبر الجرائم في التاريخ واوكد ان اخر حكم الجنائيه الدولية كان لزعيم الكونغو وحكم علي ب30 سنه في جرائم أقل من ذلك بكثير .

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زيادة تسليح الجيش

ولفت عبد العزيز ان هناك رسالة لمن كان ينتقد الاستراتيجية التي اطلقها الرئيس السيسي بزيادة تسليح الجيش وتنويع مصادر السلاح ، ويقولوا جيبولنا لحمه وجيبولنا بصل وطماطم ، الان لولا الرؤيه التي اعتمدها الرئيس لما كنا واقفين في هذه القاعه ، نتحدث بثقة وفي موقف قوه وخلفنا جيش عظيم قادر علي دحر كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن .

واوكد بانني افوض الرئيس السيسي في اتخاذ مايراه مناسبا لحماية الامن القومي المصري ، ولولا حكمة الرئيس ورؤيته الثاقبه ماكنا لننقذ اخواتنا في ليبيا لم يكن لنا ان نتحدث بقوة .

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