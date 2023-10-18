حمادة هلال يعلن استشهاد إحدى قريبات زوجته في غزة إثر الهجوم الإسرائيلي

عبر الفنان حمادة هلال عن استيائه وحزنه الشديد لما يحدث في فلسطين من العدو المحتل الإسرائيلي، ليعلن استشهاد إحدى قريبات زوجته في غزة.

حمادة هلال

استشهاد قريبة زوجة حمادة هلال في غزة:

كشف حمادة هلال عن استشهاد إحدى قريبات زوجته من المستعمر قائلًا: "أنا أهل مراتي من غزة وإمبارح واحده من عيلة مراتي توفت، اللي بنتها لقوها في حضنها عايشة دي من بيت القيشاوي اللي هو بيت حمايا.. إن شاء الله ربنا ينصرهم ".

حمادة هلال يدعو لغزة:

وكتب الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: " يارب ياعظيم السلطان، أنت القاهر فوق عبادك.. ترى وتسمع الظالمين إنهم لا يعجزونك يا الله اللهم أهلك الظالمين المعتدين المجرمين أعداء الإنسانية اللهم أهلكهم وجعلهم عبرة.. ربي يصبركم وينصركم يا أهلنا في غزة ".

ومنذ قليل، قام الفنان حمادة هلال بوضع صورة علم فلسطين كصورة شخصية له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ليعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين.