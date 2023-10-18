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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حمادة هلال يعلن استشهاد إحدى قريبات زوجته في غزة إثر الهجوم الإسرائيلي

الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال

 عبر الفنان حمادة هلال عن استيائه وحزنه الشديد لما يحدث في فلسطين من العدو المحتل الإسرائيلي، ليعلن استشهاد إحدى قريبات زوجته في غزة.

 

حمادة هلال

 استشهاد قريبة زوجة حمادة هلال في غزة:

 كشف حمادة هلال عن استشهاد إحدى قريبات زوجته من المستعمر قائلًا: "أنا أهل مراتي من غزة وإمبارح واحده من عيلة مراتي توفت، اللي بنتها لقوها في حضنها عايشة دي من بيت القيشاوي اللي هو بيت حمايا.. إن شاء الله ربنا ينصرهم ".

 

 حمادة هلال يدعو لغزة:

 وكتب الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: " يارب ياعظيم السلطان، أنت القاهر فوق عبادك.. ترى وتسمع الظالمين إنهم لا يعجزونك يا الله اللهم أهلك الظالمين المعتدين المجرمين أعداء الإنسانية اللهم أهلكهم وجعلهم عبرة.. ربي يصبركم وينصركم يا أهلنا في غزة ".

 

 ومنذ قليل، قام الفنان حمادة هلال بوضع صورة علم فلسطين كصورة شخصية له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ليعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين.

 

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