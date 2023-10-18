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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تعلن الحداد العام على أرواح شهداء فلسطين
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام ترحما على شهداء في غزة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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حمادة هلال يعلن استشهاد إحدى قريبات زوجته في غزة إثر الهجوم الإسرائيلي

دعم الأشقاء الفلسطينيين

جاء ذلك استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

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السعودية تدعو لتطبيق القانون الدولي الإنساني في غزة

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