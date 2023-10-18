إصابة جديدة داخل صفوف برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب جديد داخل صفوف النادي الكتالوني ذلك قبل الكلاسيكو المرتقب نهاية الشهر الجاري.





أكد نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" في بيانه أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة سيرجي روبيرتو في ربلة الساق اليمنى، وستكون مدة الغياب حسب تعافيه من الإصابة.



يعاني برشلونة من الكثير من الإصابات داخل برشلونة، في الفترة الأخيرة، على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي وبيدري جونزاليس وأليخاندرو بالدي وفرينكي دي يونج وجوليس كوندي.



خاض سيرج روبيرتو صاحب الـ31 عاما في 6 مباريات فقط هذا الموسم وأحرز هدفا وحيدا معهم.



ويجهز تشافي خطة بدنية للثنائي جواو كانسيلو و فيليكس وينوي إراحتهما في مباراة من المباريات المقبلة قبل الكلاسيكو، بسبب المجهود الكبير الذي بذلاه في الفترة الماضية ولكن يبدو أن الظروف والإصابات لن تسمح بذلك، وسيضطر لإشراكهما.



ومن المفترض أن يجري الرباعي فرينكي، بيدري، رافينها وليفاندوفسكي فحوصات قريباً للتأكد من إمكانية المشاركة في الكلاسيكو يوم 28 من هذا الشهر.



