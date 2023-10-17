نجوم الدوري السعودي يعرضون أنفسهم على برشلونة

يسعى عدد من نجوم الدوري السعودي للإنضمام إلى صفوف برشلونة بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتقالهم للأندية الدوري السعودي مقابل رواتب ضخمة .

عودة النجوم إلى أوربا

وقالت الصحيفة ان موجة هجرة النجوم إلى الدوري السعودي والتي بدأت من خلال الانتقال الحر من كريستيانو رونالدو من مانشيستر يونايتد الأنجليزي إلى نادي النصر السعودي والذي تبعه هذا الموسم مجموعة كبيرة من النجوم مثل كريم بنزيمة و نجولو كانتي و ساديو ماني وادوارد ميندي و رياض محرز و جوردان هيندرسون والتي ربطها البعض بوصول مجموعة من الاعبين إلى سن كبير ويرغبون في الحصول على رواتب ضخمة الا ان الامر امتد ايضا لمجموعة من المواهب الشابة مثل البرتغالي جوتا و الأسباني جابري فيجا و مالكوم و روبن نيفيز الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي الا ان الامر لم تسير كما ينبغي لبعض النجوم الذين يرغبون في مغادرة الدوري السعودي والتوجه من جديد إلى الدوريات الأوربية واهمها نادي برشلونة الأسباني الذي أكد لهم ان عليهم ان ينسوا تماما رواتبهم الضخمة في الدوري السعودي .

اهم النجوم الذين يرغبون في العودة إلى أوربا

وقالت صحيفة سبورت انه بالفعل تم التواصل مع عدد من الاعبين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الانضمام للبارسا ….. فمن هم اهم تلك النجوم ؟

اول النجوم هو البرتغالي جوتا - ٢٤ عاما - الذي يلعب على الأجنحة بكفاءة كبيرة وهو المناسب لأسلوب برشلونة .

ايضا يعد الأسباني روبن نيفيز من الاعبين الذين كان البارسا ينوي التعاقد معهم في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر الا ان الانتقال ربنا يتم في يناير القادم .

ثالث الاعبين هو الآن سانت ماكسيمان الذي انتقل الى أهلي جدة قادما من نادي نيوكاسل يونايتد وهو لاعب مناسب تماما لبرشلونة كونه يلعب في مركز الجناح الأيسر و مهاراته ممتازة وتشافي هيرنانديز أبدى إعجابه به اكثر من مرة .