بيدري يزيد مخاوف برشلونة قبل الكلاسيكو

يتأهب نادي برشلونة الإسباني لمعرفة موقف لاعب الوسط بيدري من المشاركة في كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر إقامته 28 من شهر أكتوبر الجاري.



كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال شهر أغسطس الماضي ، وانتظم الفترة الماضية في برنامج تأهيل بدني دون خوض أي تدريبات بالكرة.

وأشارت تقارير إسبانية أن بيدري من المتوقع أن يحصل على تصريح طبي بالمشاركة في مران برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

حصل نادي برشلونة على نبأ مقلق بشأن بيدري لاعب وسط الفريق، قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

وشددت على أن بيدري من الصعب وفقًا لعدم جاهزيته والفنية الكاملة ، أن يتواجد مع برشلونة أمام ريال مدريد ، وإذا تواجد بتصريح طبي فمن المرجح أن يجلس على مقاعد البدلاء.

غيابات بالجملة ..

كما تثار الشكوك حول إمكانية لحاق الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة بالكلاسيكو البدنية أيضًا

ويعاني الفريق الكتالوني من عدة إصابات خطيرة، على رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ودي يونج، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا.

وتمثل إصابة دي يونج تراجعا كبيرا في وسط ملعب الفريق الكتالوني، في عملية وصول الكرة إلى الأمام، والسيطرة على منطقة خط الوسط.وتعرض دي يونج لإصابة في الكاحل يوم 23 سبتمبر، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع.

ويأتي فريق ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقا على جيرونا 22 نقطة “الوصيف بنقطتين”، وبرشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة.