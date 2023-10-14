القلق يسيطر على برشلونة حول جاهزية دي يونج قبل الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط ملعب برشلونة، في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويقابل برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد، بقمة الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، يوم 28 أكتوبر المقبل، على ملعبه لويس كومبانيس الأولمبي.

فرينكي دي يونج

ويعاني الفريق الكتالوني من عدة إصابات خطيرة، على رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ودي يونج، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا.

وتمثل إصابة دي يونج تراجعا كبيرا للبارسا، في عملية وصول الكرة إلى الأمام، والسيطرة على منطقة خط الوسط.

وتعرض دي يونج لإصابة في الكاحل يوم 23 سبتمبر، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع.

وأكدت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية، أن لحاق دي يونج للعب أمام ريال مدريد ليس واضحًا بعد.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، يخشى المخاطرة باللاعب ولا يرغب في الدفع به، إلا في حالة وصوله إلى الجاهزية الكاملة.

فرينكي دي يونج

وأشارت التقارير الطبية، إلى أن دي يونج سوف يقوم بإزالة دعامة كاحل يوم الاثنين المقبل، وبعد ذلك سيتم تقييم الموقف بعد ذلك، لكن مشاركته تبدو صعبة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقا على جيرونا الوصيف بنقطتين، وبرشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط كاملة.