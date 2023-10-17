بسمة وهبة: مصر تقف وحدها ضد العدوان الإسرائيلي.. أفيقوا يا عرب (فيديو)

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المدنيين والنساء والأطفال في غزة

نحتاج تضامن كل العالم العربي من أجل كل شيء في فلسطين

ووجهت بسمة وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة"، على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء،للدول الوطن العربي، قائلة: " "أفيقوا يا عرب، يد واحدة لا تصفق، ومصر واقفة وحدها.. محتاجين كل العالم العربي يتضامن من أجل كل شيء في فلسطين مثل الأطفال الرضع".

وتابعت بسمة وهبة: "لديّ منظر لا يمكن عرضه على الشاشة لأطفال رضع تراصت جثثهم جوار بعض، الواحد ماسك نفسه بالعافية، لا توجد إنسانية ومش ممكن اللي بنشوفه ده، والضمير العالم يبدو أنه مات ودفنوه وصلوا عليه يلا ناخد العزاء فيه".



وأردفت: "هل ستنتظرون حتى يتم قتل كل هذا العدد من الأطفال، الفلسطينيون محاصرون لا كهرباء ولا مياه ولا أكل ولا شرب، وما يحدث مع الفلسطينيين موت بالبطيء وتعذيب وعذاب، حيث يرون أولادهم وهم يموتون أمامهم بعذاب الموت البطيء، وتم عزلهم عن العالم عندما تم قطع عنهم كل شيء".

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك خشية كبيرة من عدم تراجع الهجوم على غزة وتفاقم الوضع الكارثي نتيجة القصف الإسرائيلي المتوحش".

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الثلاثاء، إن التحركات مع مصر والأردن والسعودية مستمرة لوقف العدوان وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، والموقف الفلسطيني والعربي واضح، وهو وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية ووضع حد لكل هذه المآسي بإنهاء الاحتلال".



وتابع محمود الهباش :"السياسة لا يوجد بها تشاؤم أو تفاؤل، وزيارة بايدن غدًا لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن موقفنا ثابت وهو إنهاء كل المعاناة وإنهاء الاحتلال.

وتابع: "الجميع يعرف توجهات الولايات المتحدة، الكل يعرف أن الراعي الأول لكل ما تفعله إسرائيل في غزة ومادام لن يتغير موقف أمريكا فلن يتغير موقف إسرائيل، وإسرائيل تظن أنها تحتمي بغطاء غير قابل للتأثر وتتصور أن بإمكانها أن تفعل ما تشاء.

وأوضح أن أمريكا لن تضغط على إسرائيل لأنه ببساطة لا أحد يضغط على الولايات المتحدة من المجتمع الدولي ولا من الجانب العربي ولا الجانب الإسلامي، ولا بد من استخدام كل أوراق الضغط على أمريكا لتتراجع عن موقفها من الجرائم التي تشهدها غزة.