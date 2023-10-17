رضا عبدالعال: المنتخب لم يقدم مستوى جيد أمام الجزائر

انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أداء المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في مباراة منتخب الجزائر الودية التي أقيمت بينهما في دولة الإمارات.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن منتخب مصر لم يقدم الأداء الجيد أمام الجزائر والبرتغالي روي فيتوريا لم يدير اللقاء بشكل جيد فنياً".

وتابع عبد العال: "منتخب تونس أفضل من الجزائر ومباراته كانت الاقوي فنياً لمنتخب مصر".

أبو الدهب: منتخب مصر كسر غرور المنتخب الجزائري

على جانب آخر أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن منتخب الجزائر خاض مباراة منتخب مصر الودية بتعالي وغرور كبير منذ الدقيقة الأولي من المباراة.

وقال أبو الدهب :" منذ نزول منتخب الجزائر لخوض المباراة وتشعر بحالة من التعالي والغرور في مواجهة منتخب الفراعنة وهو ما وضح خلال المباراة الودية في دولة الإمارات".

وأكمل:" منتخب مصر قدم مباراة قوية على حساب منتخب الجزائر على الرغم من النقص العددي واللعب بعشرة لاعبين ومن وجهة نظري أن المنتخب الوطني نجح في كسر غرور الجزائر ".