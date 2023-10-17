أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل هدف الجزائر أمام منتخب مصر

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمشرف العام على حراس مرمي قطاع الناشئين بالأهلي، أن محمد الشناوي لا يتحمل أى خطأ فى هدف منتخب الجزائر أمس أمام منتخب مصر.

وكان منتخب مصر تعادل أمس بهدف لكل منهما أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الاستعدادية لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال ناجي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" محمد الشناوي لا يتحمل هدف منتخب الجزائر أمام منتخب مصر أمس، والهدف صعب جدًا على الشناوي، ولا يستطيع أن يفعل فيها أكثر من ذلك، بل حاول مع الكرة للحظة الأخيرة وكان قريب من إنقاذها.

وأضاف ناجي:" محمد الشناوي أنقذ أكثر من كرة أمس خطيرة للمنتخب الجزائري، وكان سبب فى ظهور منتخب مصر بصورة جيدة.

التعادل يحسم مباراة مصر والجزائر

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والجزائر الودية التي جمعتهما أمس في الإمارات، حيث تقدم الفراعنة بهدف سجله اللاعب حمدي فتحي، ثم تعادل محاربو الصحراء بهدف عن طريق إسلام سليماني.