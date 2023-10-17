الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – بنحو 109.28 نقطة إلى مستوى 10،731.40 نقطة، لتصل بذلك المستوى إلى أعلى نطاق لها في غضون الـ10 أيام الماضية.

وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 208 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.3 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 443 ألف صفقة.

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم شركات الكثيري، وقت اللياقة، ام آي اس، كابلات الرياض، العبداللطيف هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات سايكو، أسيج، أميانتيت، سينومي ريتيل، التأمين العربية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.70% و6.80% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

مؤشر تداول الأسهم السعودية

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى - تعاملات اليوم على صعود بواقع 150.13 نقطة ليغلق عند مستوى 22،776.94 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 23.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.4 مليون سهم، تمت من خلال 2،870 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 162 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 59 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 23 شركة، وانخفاضا لأسهم 26 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.