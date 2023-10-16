الأسهم الأمريكية ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية وأرباح شركات

فتحت المؤشرات الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية ( في وول ستريت ) على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية والإعلان عن أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع بحثا عن دلائل على مسار الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا الصراع في الشرق الأوسط.

الأسهم الأمريكية

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 162.13 نقطة، أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.48%، ليصل إلى مستوى 33832.42 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 14.59 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.34%، ليصل إلى مستوى 4342.37 نقطة .

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل نحو 46.57 نقطة، أو بنسبة ارتفاع توازي نحو 0.35%، ليصل إلى مستوى 13453.81 نقطة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 67.17 نقطة ليصل إلى 6636.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02%، جراء تداول 7ر138 مليون سهم نفذت عبر 9846 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو 61.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5495.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.13 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 3089 صفقة نقدية بقيمة 6.2 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بنحو 71.32 نقطة لينهي تداولاته عند 7252.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.99 %من خلال تداول 81.7 مليون سهم عبر 6757 صفقة بقيمة 30.8 مليون دينار.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق على تراجع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، متراجعًا بنسبة 0.80 %، بواقع 80.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 10045.6 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول فى الأسهم القطرية نحو 153 مليونًا و381 ألفًا و463 سهمًا، بقيمة 465 مليونًا و650 ألفًا و17.564 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17137 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسعار 38 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.