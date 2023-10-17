البورصة تسجل مستوى تاريخيًا بالوصول لمستوى 22 ألف نقطة بختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 59.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.504.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.95% ليصل إلى مستوى 22073نقطة، مسجلا بذلك صعودا بنحو 1000 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى3871 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 3 مليارات جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 5.2مليار جنيه مسجلا بذلك أعلى قيمة تداولات منذ فترة.