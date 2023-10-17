خدمات يمكنك إنجازها من المنزل على بوابة الحكومة الإلكترونية.. توفر بوابة الحكومة الإلكترونية الكثير من خدماتها عبر موقعها الرسمي، لتلبية احتياجات المواطنين عبر الانترنت ولاستخراج عدد من الخدمات وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين ومنها تجديد رخصة القيادة، وإصدار الأوراق من الاحوال المدنية والاستعلام عن القضايا ، وخدمات الشهر العقاري والخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها.

ومع استمرار الحكومة المصرية في إتاحة جميع الخدمات للمواطنين بعد تعميم التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بحيث يحصل جميع المواطنين على خدماتهم بشكل سريع وأون لاين عبر بوابة الحكومة.

وتقدم " بوابة الوفد " الخدمات المتوفرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية في السطور التالية.

الخدمات المتوفرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

تجديد البطاقة الشخصية.

طلب استخراج قيد عائلي.

نيابات المرور.

مخالفات المرور.

دفع مخالفات المرور.

مكاتب الشهر العقاري.

استخراج بطاقة الرقم القومي.

استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

رخصة السيارة.

بدل فاقد رخصة السيارة.

تقديم طلب لاستخراج شهادات الوفاة.

استخراج شهادة ميلاد.

تجديد رخصة السيارة.

استعلام ودفع فواتير المرافق “تليفون، كهرباء، مياه، غاز”.

جميع شكاوى الكهرباء.

الشهادات العقارية.

حجز تذاكر القطارات.

جميع خدمات الإسكان المختلفة.

تقديم طلب تملك وحدة سكنية.

خدمات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.