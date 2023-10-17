خطوات استخراج بدل فاقد لشهادة الجيش والإعفاء من موقع التجنيد والتعبئة

استخراج بدل فاقد لشهادة الجيش والإعفاء من موقع التجنيد والتعبئة، يبحث عنه الكثير من المواطنين، يريدون معرفة خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد، أو شهادة الإعفاء إلكترونيًا، وكما يبحث عنها كثير من الشباب الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية، ويحتاجون إلى استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية لتقديمها إلى الجهة التي يرغبون في العمل بها أو ممن يبحث عن الحصول على تصريح للسفر خارج البلاد.

وفي السطور الآتية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة الجيش والإعفاء من موقع التجنيد والتعبئة.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد:

تصفح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع من خلال الرابط الآتي

https://seglat.mod.gov.eg/ServicesApplication.aspx?serv=1

الدخول على هيئة التنظيم والإدارة.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل البيانات.

الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.

يتم النظر ودراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).

يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.

الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنية).

حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد:

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.

البطاقة الشخصية للوالد.

كشف عائلي نموذج واحد جند (يستخرج من منطقة التجنيد).

بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).

بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

ويتم إرسال الطلب إلى محل إقامة الشخص بعد 3 أيام من تاريخ إرساله للطلب.