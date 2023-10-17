خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا.. يبحث الكثير من المواطنين عن تجديد جواز السفر إلكترونيًا وبشكل خاص الذين يسافرون باستمرار، ما يجعلهم يبحثون عن خطوات تجديده حتى يتمكنوا من إتمام جميع الإجراءات التي تساعدهم على السفر والتنقل إلى الخارج بسهولة.

وفي إطار بحث الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيأ بأسهل الطرق لتوفير جهد الذهاب للأماكن الحكومية وفرت وزارة الداخلية خدمة تجديد جواز سفر إلكترونيًا من المنزل، حيث يمكن للراغبين في تجديد جواز السفر بالدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيا، وأسعار التجديد، وفق موقع الإدارة العامة للجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا

تصفح موقع الإدارة العامة للجوازات التابع لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي

https://enationality.moi.gov.eg/

تسجيل الدخول على الموقع أو إنشاء حساب حال عدم وجود حساب.

إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين.

الأوراق المطلوبة لـ تجديد جواز سفر إلكترونيًا

صورة من بطاقة الرقم القومي.

عدد2 صورة شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي، حال أنه غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة التجنيد لتوضيح الموقف منه بالنسبة للذكور.

إرفاق قسيمة الزواج للمتزوجين.

في حال إذا كان اسم الزوج غير مسجل في جواز السفر الخاص بالإناث يتم إرفاق صورة منها أيضا مع طلبهم.

دفع رسوم الخدمة، وبعدها ستظهر لك رسالة بموعد استلام جواز السفر.

استلام جواز السفر يكون من خلال اطلاع الموظف على بطاقة الرقم القومي.

يمكن للزوج استلام جواز السفر نيابة عنها والعكس.

يتاح للآباء والأمهات استلام جواز السفر نيابة عن أولادها القصر.

رسوم تجديد جواز السفر

رسوم تجديد جواز السفر، تكون 500 إلى 750 جنيهًا، وفي حالة الرغبة في استلام جواز سفر فوري فإن المواطن سوف يقوم بتسديد ألف جنيه.