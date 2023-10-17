خدمات تقدمها البترول للمواطنين إلكترونيًا.. في إطار توجه الدولة المصرية نحو الرقمية وتوفير عدد من الخدمات إلكترونيًا من خلال الإنترنت وهو ما تهتم به الدولة من تقديم الخدمات الإلكترونية في العديد من الهيئات والمرافق وإتاحة جميع الخدمات للمواطنين الكترونيًا بطريقة بسيطة من المنزل لتوفير الجهد والوقت.

وكان في السابق يحتاج المواطنون للذهاب إلى مقر الشركة لطلب الخدمات، ولكن تم تعديل كل هذا الآن ووفرت وزارة البترول والثروة المعدنية العديد من خدماتها التي تقدمها للمواطنين، مع وجود خدمة للعملاء إلكترونيًا، لتلبية الطلبات للمواطنين الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعي في أي مكان.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخدمات التي تقدمها وزارة البترول للمواطنين إلكترونيًا.

خدمات وزارة البترول للمواطنين إلكترونيًا

التقدم بطلب للتعاقد على الغاز الطبيعي إلكترونيًا.

تحديد موعد للمعاينة لتركيب الغاز الطبيعي.

سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا.

شحن عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع عبر التطبيق الإلكتروني (بتروشحن).

تسجيل قراءة العداد عبر التطبيق الإلكتروني (بتروميتر)، ومواقع شركات الغاز الطبيعي.