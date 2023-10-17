النيابة تحقق مع المتهم بإزهاق روح صديق بحلمية الزيتون

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه في منطقة حلمية الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم عامل بمقهى، ونفذ جريمته بقتل صديقه، ولوجود خلافات فيما بينهما تسببت في نشوب مشاجرة,

وتابعت التحقيقات، أن المجرم تعدى على المجني عليه باستخدام " سلاح أبيض مطواة"، ما تسبب في سقوطه قتيلا.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجددة بالقاهرة، بلاغا بمقتل شاب في منطقة حلمية الزيتون، وبالانتقال والفحص تبين وفاة شاب متأثرا بطعنة نافذة بسلاح أبيض، جرى نقل الجثة لمشرجة زينهم، تحت تصرف النيابة وانتداب الطب الشرعي، تمهيدا للتصريح بالدفن.

ضبط المجرم الغدار

وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإذهاق روح صديقه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر تعرض موظف للإصابة ببترٍ في يده، اليوم الاثنين، على خلفية مُشاجرة وقعت مع جاره بسبب خلافات الجيرة في محافظة الدقهلية، وكان مستشفى بني عبيد المركزي قد استقبل المُصاب لتلقي العلاج الضروري لحالته.

وكانت مُديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطاراً يُفيد ورود بلاغ بوصول حمودة.ث- 39 عاماً- موظف بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي ببني عبيد - ومقيم بندر بني عبيد، مصاباً ببتر بالمعصم الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس

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وعلى الفور انتقل رجال مباحث شرطة بني عبيد للمستشفى لتتهم عائلة المجني عليه شخصاً يُدعى عادل.خ- 28 سنة بالتعدي على الضحية بآلة حادة "سنجة" فأحدث إصابته.



ونجح رجال المباحث من ضطب المُتهم، الذي أقر فور مُواجهته باقتراق الجريمة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه.