نظر محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل والده.. غدا

تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا الإثنين محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده بمنطقة بولاق الدكرور.

وجاء بأوراق القضية أن كلا من المتهمين "محمد. ص"، سائق 21 سنة، و"عمرو. ع"، طالب، 18 سنة، و"صالح. أ"، عامل، 20 سنة، و"أحمد. م"، عامل، 19 سنة، و"أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و"محمد. م"، 27 سنة هارب، و"محمد. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "تامر. ك"، ووالده "كمال. ع" و"محمد. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر. ك" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه المتهمين أنهم شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ع"، و" محمد. ح" عمدًا على إثر خلاف سابق أستقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ متهم بالسجن لمدة 5 أعوام غيابي وحضوريًا لشقيقه ومتهمة ثالثة، جميعهم من أسرة واحدة، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر، لاتهامهم بتعديهم عامل، محدثين إصابته بعاهة مستديمة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.



كما أمرت المحكمة بإلزام المتهمين الثاني والثالثة الصادر بحقهما الحبس حضوريًا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.