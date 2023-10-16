الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحباط بيع 10 طن زيت متهالك مُرتجع

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت مديرية التموين في مُحافظة الغربية بشن حملة تموينية مُكبرة من أجل تشديد الرقابة على الأسواق في المُحافظة، وللتأكد من سلامة الغذاء المُقدم للمُواطنين. 

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ونجحت الحملة المُكبرة في ضبط 10 طن زيت طعام هالك مُرتجع قام مسئولو مخزن للزيوت بتجميعه قبل إعادة تدويره فيمخزن مُخصص لذلك. 

وقامت الحملة بتحريز المضبوطات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتولى هي مسار التحقيقات.

وتأتي تلك الحملات في إطار مساعي الجهات المُختصة من أجل ضبط الأسواق، ولمنع من تسول له نفسه الإتجار بمواد غذائية غير صالحة. 

 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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